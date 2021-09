Salone del Mobile, Mattarella: «Fiera di Milano permette di proiettare l'Italia verso i mercati internazionali»

La Fiera di Milano è un «punto d'incontro e di raccordo che consente la proiezione del nostro Paese verso i mercati internazionali, ma anche la sollecitazione per il mercato interno, per riprendere attività con pienezza e con successo». Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, inaugurando il Salone del Mobile a Milano. Mattarella ha iniziato il suo saluto con una premessa: «Sto violando il programma convenuto. Non era previsto un mio intervento». Poi ha ribadito «l'apprezzamento per il coraggio e la qualità con cui si è dato vita a questo Salone, l'augurio per il settore e i complimenti per la Fiera di Milano. Auguri».

Ultimo aggiornamento: Domenica 5 Settembre 2021, 12:48

