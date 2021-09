Salomon Running Milano, è vero trail: nel temporale vincono Molteni e Broggi

E’ stato trail vero sui sentieri e nelle asperità della Salomon Running Milano che si è disputato domenica con partenza e arrivo dal Parco CityLife. Pioggia, vento, lampi hanno fatto subito capire ai 3mila runner iscritti sulle 4 distanze previste che non sarebbe stata per nulla una giornata facile. Un percorso unico e spettacolare che ha visto gli atleti passare nel Centro Congressi Mi.Co., poi al Portello e piazza Gino Valle, la più grande piazza di Milano, il Ponte Iper, il cono elicoidale del Parco Industria Alfa Romeo, la pista d’atletica del Centro XXV Aprile, la cima del Monte Stella ed infine il passaggio all’interno del Velodromo Vigorelli oltre che ben 18 piani di scalata della Torre PwC.

Puntuali al via alle 8.30 sotto un plumbeo cielo, ancora asciutti ma solo per qualche minuto, i protagonisti della gara principale, la competitiva PwC Top Cup 21 km valida quest’anno per la conquista del titolo Campione Regionale di Trail.

Con la pioggia violenta è arrivato il fango e qualche scivolata, così come è capitato ad esempio a Benedetta Broggi (Raschiani Triathlon Pavese) vincitrice della prova femminile in 1h33’19”, fradicia ma felice sul traguardo: “E’ stata una bella gara come sempre, divertente, diversa da quelle solite su strada. Sono scivolata alla fine della discesa dal Monte Stella, ma poco male, sono riuscita a ripartire e finalmente vincere”.

Benedetta Broggi che ormai è di casa con Salomon Running Milano, nel 2017 quando si correva sulla distanza di 25km fu seconda e ancora presente nel 2018 si piazzò quarta. Vincitore assoluto della Salomon Running Milano distanza PwC Top Cup 21 km è stato Manuel Molteni (S.Coop Arl Sd Gs Villa Guardia) in 1h15’50”, davanti a Federico Casati (Cus Pro Patria Milano) in 1h16’11” e Mattia Bertoncini (G.s.a. Valsesia) componente anche del Salomon Team, sul traguardo in 1h16’36”. Anche per Manuel Molteni una gara diventata appuntamento fisso dell’anno, nel 2020 giunse 4° assoluto e terzo nel 2019.

Gara femminile che alle spalle di Benedetta Broggi ha visto arrivare al traguardo in seconda posizione Giuditta De Vecchi (Runners Bergamo) in 1h35’26” e terza Rosanna Massari (QT8-Run), spesso speaker ufficiale dell’evento e di tantissime altre competizioni, in 1h38’54”.

SOLA SALITA - Tutti i trail-runner della gara principale hanno anche affrontato i 18 piani, 800 scalini, della Torre PwC, la torre “curva” che caratterizza il profilo del Parco CityLife di Milano. All’interno è stato rilevato il tempo parziale di sola salita, un ‘gran premio della montagna’, che ha rivelato una classifica a sé stante. Il più veloce a salire la Torre PwC è stato Mattia Bertoncini, nazionale azzurro di Skyrace, che ci ha impiegato solo 2’54”, mentre il vincitore Molteni è stato il terzo della giornata in questa frangente di percorso. Nelle donne nessuna sorpresa, è sempre la vincitrice Benedetta Broggi la più rapida tra i gradini in 3’48”. Da segnalare anche la prestazione di Rosanna Volpe, atleta della Canottieri Milano, che ha fatto segnare il terzo tempo assoluto nella scalata alla torre Pwc.

Per quanto riguarda il Campionato Regionale Lombardo Fidal Trail ha visto vincere il titolo categoria Assoluti a Manuel Molteni e sempre Benedetta Broggi, atleti oggi pluripremiati.

Assegnati i titoli di campioni regionali anche per tutte le categorie d’età, una vera festa del trail running a Milano. Non si sono fatti fermare dalla pioggia scrosciante tutti gli altri partecipanti delle gara non competitive, quelli delle distanze CityLife Fast Cup 15 km, CityLife Smart Cup 9.9 km e Monzino Run 5 km quest’ultima legata ad un progetto di raccolta fondi in supporto della Fondazione IEO-MONZINO per sostenere la Ricerca del Centro Cardiologico Monzino. Il binomio corsa e cuore nasce dal fatto che l’attività fisica è una delle forme più importanti di prevenzione delle patologie cardiovascolari.

Monzino Run 5 km è stata l’occasione per raccogliere fondi per raggiungere nuovi traguardi nella lotta alle malattie del cuore e per festeggiare insieme i 40 anni del Centro Cardiologico Monzino, un momento speciale da dedicare a salute, solidarietà e anche un’occasione per prendersi cura del proprio cuore. 2 euro di ogni iscrizione di tutte le gare saranno devoluti alla Fondazione IEO-MONZINO che sosterrà i progetti di Ricerca del Centro Cardiologico Monzino.

