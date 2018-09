Salomon Running Milano, festa grande per 3.600 all'urban trail: di corsa anche Ambrosini e Oddo

è bella, di corsa lo è ancora di più. Ne sono convinti i 3600 che oggi hanno scoperto un volto inedito della metropoli lombarda grazie all’ottava edizione dil’urban trail organizzato da A&C Consulting con il supporto del Comune di Milano che ha portato la manifestazione in luoghi storici (piazza Duomo, Palazzo Reale, il Castello Sforzesco e il suo fossato), in luoghi suggestivi come il 23° piano della Torre Allianz e in luoghi prima d’ora inaccessibili alla corsa come la stazione metropolitana Cairoli e l’interno della galleria commerciale di City Life Shopping District.Per la prima volta Salomon Running Milano ha assegnato il tricolore di Trail Corto – Assoluto e Master, titolo vinto daed. Borgialli (Asd Bognanco), atleta del Team Salomon, ha chiuso in 1:30’43” dopo aver condotto gran parte dei 25 km dell’Allianz TOP Cup insieme a Gabriele Maria Pace (Cambiaso Risso Running) secondo al traguardo in 1:30’54”. Terza piazza per Luca Ponti (Atl.Casorate) in 1:34’46”. Quarta posizione assoluta per la maratoneta azzurra Emma Quaglia (Cambiaso Risso Running) che solo una settimana dopo i Mondiali di corsa in montagna è stata protagonista di una prestazione superlativa chiusa con il tempo di 1:35’22”. I vincitori assoluti e neocampioni italiani sono stati i più veloci a scalare i primi 23 piani della Torre Allianz, una delle insidie più affascinanti e temute del percorso TOP con i suoi 644 gradini e 100 metri di dislivello che anche quest’anno ha rappresentato una sorta di gara nella gara. Emma Quaglia con il nuovo record femminile di 3’45”016 e Riccardo Borgialli in 3’20”165 si sono così aggiudicati il Trofeo Allianz Tower.Trofeo Suunto assegnato sul tragitto cronometrato tra parco Montestella e cono del Portello ancora a Riccardo Borgialli (18’00”157) ed Emma Linda Quaglia (19”49”577). Salomon Running Milano non è stata solo un’occasione agonistica ma soprattutto un momento per scoprire la città sotto un’altra prospettiva e senza ambizioni di cronometro. Come conferma l’Assessore allo Sport del Comune di Milano Roberta Guaineri al via della 15 km non competitiva Allianz FAST Cup “Sono molto contenta perché un’altra volta ho avuto conferma che i milanesi sono dei veri runner - ha commentato dopo il traguardo – quello della Salomon Running è un percorso meraviglioso, stimolante e che rappresenta la Milano del futuro. Grandi runner! Le strade di Milano sono vostre”.Opinione condivisa dall'ex del Milananche lui al via della 15 km: “Mi sono divertito, il percorso è davvero figo, ma che fatica!” mentre l'ex calciatore di Milan e Lazio, oggi allenatore,ha partecipato al Trofeo CityLife Shopping District SMART Cup (9,9 km) ossia la declinazione più gioiosa e divertente di Salomon Running Milano destinata a chi vive la corsa con il sorriso, la creatività e… lo smartphone: Stefano Giudici ha vinto infatti il trofeo disegnato dall’artista Daniele Sigalot per la miglior foto scattata in gara e condivisa sui social con l’hastag #CLSDSmartCup L’ennesimo volto di una Milano che ha sempre più voglia di corsa.