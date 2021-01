In Lombardia parte la caccia ai saldi: meno budget ma più affari. Ogni famiglia spenderà 284 euro

I cartelli degli sconti dal 30 al 40 per cento campeggiano sulle vetrine dei negozi.

Dopo Natale e la Befana con le luci spente e i clienti in semi-clausura al via oggi i saldi invernali a Milano e in Lombardia, che sono in zona gialla fino a domani. La voglia di ripartenza e di shopping per togliersi qualche sfizio c’è e di certo tanti affari si potranno fare, dato che tra continui stop and go, nei negozi molto è rimasto sugli scaffali. L’emergenza Covid al tempo stesso produce due effetti: da un lato riduce la spesa dei consumatori mentre dall’altro fa aumentare gli sconti. Lo scontrino medio a persona a Milano secondo FederModa, è di 130 euro a persona e la spesa per famiglia è di 284 euro.

«Per i commercianti questi saldi rappresentano l’occasione di portare a casa un po’ di liquidità per acquistare la prossima collezione e pagare le spese vive, ma non permetteranno di recuperare ciò che si è perso nei mesi di chiusure», spiega Massimo Torti, segretario generale di FederModa Italia. «Per i clienti, però, sono un’ottima opportunità per fare un affare, perché i negozi hanno i magazzini pieni di merce nuova - prosegue - Non c’è che l’imbarazzo della scelta fra taglie, modelli, colori». Ampia scelta fra maglioni, cappotti, piumini, accessori, articoli per la casa, tessile. Tutto è scontato. Da settimane peraltro si trovano affari, dato che c’è stato il via libera della Regione alla liberalizzazione delle promozioni. Però, appunto, il potere di acquisto si è innegabilmente abbassato. Infatti, i saldi valgono circa 340 milioni nella Città Metropolitana, con un calo di 100 milioni.

Oggi e domani la corsa agli acquisti sarà più facile, poi, nel weekend, Milano ritorna arancione e i pendolari dello shopping, provenienti dall’hinterland, saranno frenati, costretti all’autocertificazione.

