Sala gela Milan e Inter: «Due stadi vicini? Non so come sarà possibile. Oaktree, aspetto l'incontro»







di Simona Romanò «Due stadi così vicini non possono coesistere». Il sindaco Giuseppe Sala, ieri, a margine dell'alzabandiera in Duomo per il 2 giugno, ha nuovamente bocciato l'ipotesi che Milan e Inter costruiscano due impianti di proprietà a pochissima distanza fra loro: i rossoneri a San Donato e i nerazzurri a Rozzano. Anche perché vanno a interferire su un'area agricola, come il Parco Sud. «Consociamo il territorio e quando si pensa di costruire qualcosa di imponente, si pensa al Sud di Milano perché il Nord è completamente antropizzato», ragiona Sala. Però «significa inserirsi in aree verdi». Giugno potrebbe essere il mese decisivo per porre fine all'odissea del Meazza. Il sindaco insiste sulla riqualificazione: «Tifo San Siro per mille motivi. WeBuild mi ha garantito che entro fine giugno consegneranno lo studio di fattibilità e sono certo che arriveranno a una proposta realizzabile». Sul fronte Inter, invece, «non ho ancora incontrato gli esponenti di Oaktree» i nuovi proprietari «e non so quale può essere la loro linea sullo stadio, aspetto di vederli perché ho bisogno di sapere quale sarà il destino di San Siro», conclude Sala. Le incognite sono ancora tante. Ultimo aggiornamento: Lunedì 3 Giugno 2024, 07:22

