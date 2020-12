Il sindaco Sala, Natale con i volontari di Pane Quotidiano FOTO

"Credo che chi oggi abbia responsabilità politica deve sentirsi la responsabilità di dire, senza se e senza ma, che si vaccinerà, mi pare veramente il minimo, io lo faccio con convinzione" ha dichiarato il sindaco di Milano Beppe Sala oggi, giorno in cui il primo cittadino ha scelto di aiutare in mattinata i volontari di Pane Quotidiano a Milano a consegnare gli aiuti alimentari a chi ha bisogno. Il primo cittadino ha inoltre fatto sapere che, vista la sua età, si vaccinerà appena possibile. Quest'ultimo ha tuttavia aggiunto che, per permettere una vaccinazione di massa, ci vorranno molti mesi.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 25 Dicembre 2020, 16:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA