Milano, da domani vietata la vendita di bevande d'asporto dopo le 19

Coronavirus Lombardia, solo 148 i nuovi positivi. I decessi sono 34. Confermati zero morti di ieri​

Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Maggio 2020, 19:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA

: è quanto ha detto il sindaco Giuseppe Sala, al termine di un incontro in prefettura con il presidente della Regione Attilio Fontana e il prefetto Renato Saccone. Il divieto di asporto riguarderà non solo i bar «ma anche i negozietti di prossimità, ma non i supermercati - ha aggiunto il sindaco -. Di fatto quello che sanzioneremo sarà il consumo di alcolici in piedi se non sarà in un luogo dedicato, definito come spazio prospiciente al bar».dopo un'ordinanza del sindaco. Non ci saranno quindi chiusure anticipate o modifiche agli orari di apertura e chiusura dei bar: «Non poniamo limiti temporali alla chiusura dei locali - ha detto Sala -. Ci abbiamo pensato ma non ne vale la pena per non penalizzare i servizi commerciali e perché magari la situazione così può anche peggiorare». La sanzione per chi non rispetterà le regole rimane quella attuale sul divieto di assembramento.