Sabrina Beccalli, l'auto bruciata in modo uniforme: a setaccio video dalle pompe di benzina. Dubbi sui resti del cane

L'auto di Sabrina Beccalli, la 39enne di Crema scomparsa da Ferragosto per cui resta in carcere il suo amico 45enne Alessandro Pasini, con l'accusa di omicidio e distruzione di cadavere, «è bruciata in modo uniforme, avvalorando quindi l'ipotesi che sia stata cosparsa di liquido infiammabile».



A riportarlo è 'La Provincia di Cremona', spiegando che tra i filmati acquisiti dai carabinieri, ci sarebbero anche quelli «di diverse stazioni di servizio, con sistema self-service». Il quotidiano ricorda inoltre che «gli stessi vigili del fuoco, nella relazione stesa sul rogo della vecchia Panda, avvenuto la notte di Ferragosto in un sentiero alle porte di Vergonzana, si sono limitati a parlare di 'cause compatibili col dolo'».



Sui resti trovati nell'auto, invece, che in un primo momento si sono ritenuti appartenere a un cane, è in corso una perizia da parte di un pool di esperti guidati dal medico legale Cristina Cattaneo che dovrà chiarire se appartengono o meno a Sabrina. Oggi, invece, si terrà un incontro tra l'ex generale dei Ris Luciano Garofano, e l'avvocato dei familiari della donna, Antonino Andronico, mentre le operazioni peritali inizieranno martedì, all'Istituto di medicina legale dell'Università statale di Milano. Ultimo aggiornamento: Sabato 5 Settembre 2020, 11:56

