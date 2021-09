Sabina Guzzanti in mini tour lombardo per presentare il suo film "Spin Time". Oggi è a Milano

Sabina Guzzanti in mini tour lombardo per presentare il suo film "Spin Time". Dopo aver partecipato a Venezia 78 nella sezione Giornate degli Autori/Notti Veneziane, Guzzanti oggi è a Milano. Alle 19 al cinema Beltrade, alle 21:40 al cinema Anteo. Domani, 19 settembre a Lecco (ore 21 Nuovo Aquilone) e lunedì 20 settembre (ore 21 allo Schermo Bianco) a Bergamo.

Durante l’incontro con il pubblico Sabina Guzzanti si esibirà in una performance interattiva: un dialogo senza copione dove, improvvisando, rende partecipe il pubblico dello show. Al centro del racconto, in" Spin Time, che fatica la demorazia!", c’è un palazzo occupato di 17mila metri quadri, famoso per l'intervento dell'elemosiniere del Papa, in cui è in atto un esperimento politico e sociale. «La decisione di fare questo film viene da un’ispirazione quasi comica per quanto è stata improvvisa e intensa, dopo aver conosciuto il lavoro teatrale di Christina Zoniou e il gesto di disobbedienza civile dell'Elemosiniere del Papa, che riattaccò la luce a un palazzo occupato da 180 famiglie di indigenti. Lo slogan per pubblicizzare Spin Time potrebbe essere: i poveri come non li avete mai visti». Afferma l’autrice e regista, Sabina Guzzanti.

Ultimo aggiornamento: Sabato 18 Settembre 2021, 06:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA