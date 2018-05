5,3 km non competitivi nel cuore della città alle 5.30 di un giorno lavorativo per promuovere un sano stile di vita attraverso il movimento, il cibo, la cultura, l’arte e l’esperienza, nel contesto in cui la gente vive e lavora. Tutto questo, con un evento sostenibile a impatto zero.

I 10 anni di 5.30

Nata a Modena nel 2009, la Run 5.30 si è rivelata per quello che era nella mente dei suoi ideatori: un progetto concreto con al centro il binomio indissolubile “movimento e sani stili di vita”. La 5.30, ideata e promossa dalla società sportiva Ginger, nelle figure del pubblicitario Sergio Bezzanti e della biologa nutrizionista Sabrina Severi, è una camminata che si snoda all'alba nel centro delle città, utilizzando gli spazi urbani come una palestra a cielo aperto, così come sono. La 5.30 significa passeggiare all'alba nelle città ancora addormentate, vivere in una dimensione nuova le vie e le piazze insieme al sorgere del sole, nella magia di un nuovo giorno tutto da vivere perché… basta poco per essere felici!

12 città in Italia e 1 in UK

Il tour 5.30 del 2018, partito l’11 maggio a Verona, arriva a Milano il 18 maggio. La tappa prenderà il via dai giardini di via Palestro… ovviamente alle 5.30! Dopodiché il tour si sposterà a Torino e Palermo il 25 maggio, a Modena il 1 giugno, a Bologna l’8 giugno, a Ferrara il 15 giugno, a Mantova e Trieste (la nuova entrata del circuito) il 22 giugno e a Reggio Emilia il 29 giugno. Venerdì 6 luglio si disputerà la Virtual 5.30 in contemporanea in tutto il mondo, il 13 luglio sarà la volta di Venezia e la chiusura del tour sarà il 20 luglio a Brighton, in Inghilterra.

Il ristoro con frutta fresca di stagione italiana

Dal 2009, all’arrivo della 5.30 viene offerto un ricco ristoro di frutta fresca di stagione. Un tour di 12 tappe, dove le ciliegie saranno le protagoniste.

Iscrizioni on line

Distribuzione delle t-shirt per i partecipanti della tappa di Milano: si potrà ritirare la propria t-shirt mercoledì 16 e giovedì 17 maggio, dalle 10 alle 18 presso Koala Sport (via dei Gracchi 26, Milano). Per chi proprio non ce la facesse, il ritiro è possibile anche la mattina dell’evento sul luogo di partenza, a partire dalle ore 4.30.

