Ruby Ter, oggi la sentenza per Berlusconi e altri 28 imputati. Marysthell Polanco: «Se andrà male, parlerò»

È il giorno della verità per il processo Ruby Ter. I giudici della settima penale di Milano si sono ritirati in camera di consiglio per emettere la sentenza nel processo milanese a carico di Silvio Berlusconi e altri 28 imputati. Tra due ore, ha spiegato il presidente del collegio Marco Tremolada, i giudici daranno indicazioni alle parti sulla tempistica del verdetto, che arriverà comunque in giornata.

A differenza di quanto atteso Barbara Guerra non ha rilasciato nessuna dichiarazione spontanea, quindi dopo aver dato atto della revoca di costituzione di parte civile da parte dell'Avvocatura dello Stato, la corte si è ritirata in camera di consiglio. La sentenza chiude un processo durato sei anni e in cui la procura di Milano accusa Berlusconi di aver pagato - a partire dal novembre 2011 e fino al 2015 - circa 10 milioni di euro alle giovani ospiti di Arcore per essere reticenti o mentire durante i processi Ruby e Ruby bis sulle serate di villa San Martino. Un'accusa da cui l'ex premier - per il quale la procura ha chiesto una condanna a 6 anni - si è sempre difeso parlando di «generosità» per ricompensare chi si è visto rovinare la vita da un'inchiesta giudiziaria presto esplosa sulla stampa.

Polanco: «Ho sensazioni positive»

Due soli al momento gli imputati presenti: l'ex showgirl Marysthell Polanco e Simonetta Losi, la moglie del pianista di Arcore Danilo Mariani. «Questi anni sono stati un inferno, ho una sensazione positiva, penso che andrà bene: i giudici sono intelligenti e non possono condannare una persona che non ha fatto nulla. Non ci sono evidenze come ha detto il mio avvocato, sono tutte chiacchiere e distintivo. Se andrà male parlerò», ha detto ai giornalisti Marysthell Polanco, imputata per falsa testimonianza e corruzione in atti giudiziari. Per l'ex showgirl la procura ha chiesto una condanna a 5 anni di carcere.

