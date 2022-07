Ruby Ter, la difesa di Ioana: «Le pagava già la Bocconi». Poi la richiesta: «Annullare tutte le prove»

Silvio Berlusconi, anche prima che si arrivasse al processo Ruby, pagava «già le rette dell'Università Bocconi» a Ioana Amarghioalei, una delle giovani che partecipò alle serate del 'bunga-bunga' ad Arcore, e quel «sostentamento economico che poi queste ragazze hanno ricevuto» va legato al fatto che «dopo essere state travolte dalla bufera mediatica della vicenda si sono trovate senza lavoro e in indubbie difficoltà economiche». Lo ha spiegato l'avvocato Alberto Borbon, legale di Amarghioalei e di Elisa Toti, nell'arringa con la quale ha chiesto l'assoluzione «perché il fatto non sussiste» per entrambe, che figurano tra i 29 imputati del processo milanese sul caso Ruby ter, assieme a Silvio Berlusconi.

I bonifici da 2.500 euro al mese

La difesa delle giovani, in sostanza, ha seguito la linea difensiva del Cavaliere, imputato per aver, secondo l'accusa, comprato il silenzio delle ex ospiti di Villa San Martino sulle serate hard. L'attenzione «mediatica sul Ruby 1 - ha detto il legale - ha letteralmente travolto le donne chiamate a testimoniare e tali ragazze sono state subito additate come prostitute ed è stato coniato per loro un sinonimo, che è 'olgettina'». Berlusconi «in questa situazione di pressione mediatica - ha aggiunto - ha maturato l'intenzione di farsi carico del danno recato loro da questa storia e ha adottato un mezzo di pagamento assolutamente tracciabile, ossia il bonifico, e quelle elargizioni mensili da 2.500 euro vanno lette in questa chiave». Il legale ha evidenziato, inoltre, che il leader di FI aiutava economicamente le ragazze anche prima dell'esplosione del caso, tanto che pagava le rette universitarie per Amarghioalei (per lei chiesti 3 anni e 6 mesi dai pm) e «i canoni d'affitto» per Toti (chiesti 3 anni e 4 mesi) già «nel 2010». Per la difesa «mancano le prove dell'accordo corruttivo» e le giovani testimoniando nei processi hanno trovato «un legittimo modo di sottrarsi a domande che avrebbero recato gravissimo nocumento» alla loro vita.

Annullare tutte le prove

Tutta «l'attività di indagine», ossia tutte le prove acquisite per il caso Ruby ter devono essere dichiarate «inutilizzabili ai fini della decisione». È la mossa avanzata nel dibattimento che vede 29 imputati, tra cui Silvio Berlusconi, da uno dei difensori, Alberto Pirro, che assiste le gemelle Ferrera. Facendo leva sull'ordinanza dei giudici di novembre, nella quale il Tribunale diceva che le giovani dovevano essere sentite nei processi già da indagate e non da testi 'semplici', il difensore ha parlato di prove assunte violando il «diritto di difesa»: dovevano essere indagate da maggio 2012 e andava chiesta la proroga indagini.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Luglio 2022, 11:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA