«Ruby e le altre ex olgettine di nuovo a processo»: la richiesta del Pg della Cassazione. Sollecitato l'annullamento dell'assoluzione

«Un nuovo processo per il procedimento Ruby Ter». Il Pg di Cassazione Roberto Aniello ha chiesto un nuovo processo di primo grado per alcune ragazze ospiti delle cene di Arcore (ex 'olgettine'), tra cui Karima 'Ruby’ El Mahroug davanti ai supremi giudici della sesta sezione. Il procuratore generale ha sollecitato l’annullamento con rinvio della sentenza che aveva assolto le imputate dall’accusa di corruzione in atti giudiziari nel febbraio del 2023.

Per il tribunale di Milano infatti erano da considerare inutilizzabili le dichiarazioni delle ‘ex olgettine’ come testimoni nel dibattimento perché andavano già indagate, quindi accompagnate in aula da un avvocato. “L’audizione degli imputati - ha detto il sostituto procuratore generale Aniello motivando la richiesta di un nuovo processo - allorché illegitima non incide sulla qualità dell'esercizio di fatto della pubblica funzione e quindi li rende punibili per l'accusa di corruzione in atti giudiziari».

Per l’accusa di falsa testimonianza invece il pg di Cassazione ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza “perché il fatto non è punibile”.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 5 Giugno 2024, 12:12

