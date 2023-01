Ruba una Fiat 500 Abarth utilizzando un cacciavite, preso dopo 100 metri

È durato pochi minuti il furto di una Fiat 595 Abarth, restituita al legittimo proprietario quasi in contemporanea all'arresto del ladro. È accaduto ieri sera a Milano in via Crema, zona residenziale della città. Attorno alle 21 arriva la chiamata al 112 di un uomo per denunciare che gli stanno rubando la macchina.

Immediato l'intervento dei Carabinieri della Compagnia Duomo hanno subito rintracciato e bloccato un 47enne, italiano, con pregiudizi di polizia, mentre era alla guida del veicolo in via Palladio, a poche centinaia di metri dal luogo del furto. I militari, dopo aver accertato che aveva forzato il sistema di accensione della vettura utilizzando un cacciavite, lo hanno arrestato per furto aggravato e domani sarà processato per direttissima. L'auto invece è stata riconsegnata al proprietario.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 6 Gennaio 2023, 15:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA