Milano, ruba 11 chitarre a un collezionista per un valore di 150 mila euro

Un uomo di 57 anni è stato denunciato dalla polizia per aver rubato 11 chitarre del valore di 150mila euro a un musicista a cui aveva affittato un garage a Milano. Gli agenti del commissariato Sempione hanno iniziato le indagini lo scorso 8 agosto dopo la denuncia da parte del proprietario degli strumenti, che li custodiva all'interno del box affittato in piazza Giulio Cesare.(che è anche tenore) c'era anche una Gibson SJ 200 appartenuta a Elvis Presley, una «Guild», una «Admira», una «Valeriano Bernal», una chitarra elettrica «Fender Hot Rod», una «Martin & Co», una «Martin HD 28 Vintage» ed infine una «Phiphone Hummingbird».gli strumenti esclusivi con altri di scarso valore. Questo dettaglio ha consentito agli investigatori di accertare che proprio il locatore del garage, anch'egli collezionista, servendosi del proprio badge era entrato per due notti e aveva effettuato lo scambio. Qualche giorno prima del furto, il ladro aveva comprato i nuovi strumenti dozzinali per sostituirli. Venerdì gli agenti hanno eseguito una serie di perquisizioni in stabili legati al 57enne e in ognuno sono stati trovati strumenti accatastati. Tutte le chitarre, a eccezione di una già venduta su Internet, sono state restituite al legittimo proprietario.rubate si chiama Stefano Bravi, in arte Steve Bravi, milanese di 55 anni, molti dei quali trascorsi in giro per il mondo a suonare, cantare e studiare musica.«Ho sempre avuto una grande passione per il canto, da ragazzo ho anche vinto un concorso internazionale per cantare le canzoni di Elvis (»Elvis is back«, ndr)», ha raccontato anni fa durante un'intervista in cui veniva presentato un suo album di brani standard, tra cui cover dei successi del re del rock. Una passione che lo ha portato a comprare una chitarra posseduta proprio da Elvis, una Gibson SJ 200 di fine anni Cinquanta con un paraplettro nero con un inconfondibile disegno