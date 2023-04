Ruba la borsa a una turista, prende la sua carta di credito e spende 1.200 euro al sexy shop

di Redazione Web

Ha rubato una carta di credito a una turista e si è fiondato in un sexy shop, dove ha fatto shopping comprando sex toys per 1.200 euro. Per questo motivo il ladro, un trentenne algerino, è stato arrestato dalla polizia. Accade a Milano, dove l'uomo è stato rintracciato dagli agenti proprio nel sexy shop, dopo che la vittima, una 64enne americana, aveva chiamato il 112.

Ruba carta di credito e spende tutto al sexy shop

La donna aveva denunciato il furto della sua borsa con all'interno effetti personali e, tra le altre cose, la carta di credito. La turista ha riferito ai poliziotti che pochi minuti dopo le erano già giunti due messaggi sul telefono che avvisavano dell'avvenuta transazione presso un negozio nella stessa strada dove si trovava, viale Brianza.



Sul posto sono giunti due agenti motocilisti che si sono recati nel negozio dove risultavano effettuati gli acquisti, un sexy shop. All'interno hanno trovato l'uomo che, appena finito di fare gli acquisti, li stava ancora insacchettando. Il 30enne è stato arrestato per uso indebito della carta di credito e denunciato per il furto della borsa.

