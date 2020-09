Rossella Bertolazzi vince il Compasso d'Oro alla carriera: è la Direttrice della Scuola di Arti Visive IED Milano

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Settembre 2020, 16:39

si aggiudica il PremioADI alla Carriera, conferito questa mattina in occasione della XXVI edizione del “Compasso d'Oro ADI”, il più antico e autorevole riconoscimento mondiale nel mondo del design.Rossella Bertolazzi è dal 2001 a capo della Scuola di Arti Visive IED Milano, dove tra l’altro ha fatto nascere corsi di formazione inediti come quello di Sound Design. Una carriera di alto profilo a cui si aggiunge questo importante riconoscimento: “Non amando le luci della ribalta ma la sostanza delle cose – ha motivato la giuria durante la consegna del premio - ha saputo contribuire in modo determinante alla divulgazione, allo sviluppo critico e all'insegnamento della cultura del design e della comunicazione visiva nel nostro paese. Una donna burbera e dolcissima, con uno spirito da combattente che l'accompagna da tutta la vita e le ha consentito di puntare sempre all'innovazione e al bene dei suoi studenti".Il curriculum è infatti molto lungo: caporedattrice per Sapere, SE Scienza Esperienza, IKON, Ottagono e per la testata di cultura materiale La Gola; direttrice per Cronache filmate del XX secolo, uno dei primissimi esperimenti di periodico multimediale e poi autrice televisiva per Mediaset, Telepiù e Rai. A fine anni Novanta è stata capo-progetto della trasmissione "La scuola in diretta" per Rai Educational, in collaborazione con il Ministero della Pubblica Istruzione e pensata per promuovere le nascenti consulte degli studenti. Ha preso parte alla giuria della Biennale dei Giovani Artisti dell'Europa e del Mediterraneo (Bjcem) per diverse edizioni. Ha curato mostre e collaborazioni come quella con Mini Bmw per "Personal Design: dall'oggetto al soggetto" (2003, con Studio Azzurro) e quelle per MINI Design Award su "Il Futuro della città: slow o fast? La luce" (2005), "La città su misura" (2006), "La città che comunica" (2007) e "Il futuro della Città: l'ambiente. Dare valore all'acqua" (2008), oltre alla partecipazione al Noir in Festival di Courmayeur con i lavori degli studenti IED.Nel 2017 ha curato, insieme a Davide Sgalippa della Scuola di Arti Visive IED Milano, la mostra La luna è una lampadina per i 50 anni dell'Istituto Europeo di Design, che ha preso forma negli spazi de La Triennale ricostruendo il contesto in cui IED è nato e si è evoluto attraverso lo sguardo e i tracciati geografici dei suoi Alumni. Nel 2019 infine, ha curato il volume Dialogues - Architecture Interiors Design sui 25 anni dello studio Locatelli Partners (Rizzoli International).Sempre durante la cerimonia di premiazione, è stato celebrato il vincitore del contest per la sonorizzazione del marchio di ADI Design Museum, indetto fra studenti IED al secondo e terzo anno del Corso di Sound Design, Carlo Alberto Morace.