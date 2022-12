Rondo da Sosa, il rapper senza patente fermato nella notte insulta gli agenti: «Polizia bastarda». Denunciato

Guai con la legge per il rapper Rondo da Sosa, nome d'arte del 20enne Mattia Barbieri. Il giovane milanese è stato denunciato dalla polizia dopo essere stato sorpreso alla guida senza patente e aver insultato e cercato di colpire gli agenti.

Enock Barwuah, rissa in discoteca nelle feste di Natale: il fratello di Balotelli denunciato, con lui anche un rapper

Drake su Instagram: «Vaf*******». La giacca (e il rapper) parlano italiano

Gli insulti alla polizia: «Sbirri di merda, a me non mi controllate»

Il cantante la scorsa notte, attorno all'una, era in una Mercedes Classe C che guidava pur non avendo mai conseguito la patente. Con lui, un amico di 19 anni, tunisino, con precedenti per droga. I due avrebbero da subuto cercato di opporsi al controllo in via Gignese, nel quartiere San Siro, e il rapper avrebbe anche sfidato gli agenti dicendo loro «sbirri di merda, polizia bastarda a me non mi controllate». Dopo gli insulti, ha poi cercato di aggredire i poliziotti ed è quindi stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Inoltre, essendo sprovvisto di documenti, è stato accompagnato in questura per l'identificazione. Denunciato anche il 19enne.

GFVip, Stefano Fiordelisi furioso dopo la polemica sulla figlia: «Parla chi è devastato dalla droga». Con chi ce l'ha https://t.co/QQrIoHMMXN — Leggo (@leggoit) December 30, 2022

Ultimo aggiornamento: Venerdì 30 Dicembre 2022, 13:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA