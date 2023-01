Romano, ucciso dalla moglie con 6 coltellate: per i pm non è legittima difesa. I figli difendono la mamma

Domani dal carcere di Verziano racconterà la sua verità al giudice. Nel frattempo per la Procura, in questa fase, non ha ucciso per legittima difesa. Il pubblico ministero Flavio Matrotodaro contesta l'omicidio volontario a Raffaella Ragnoli, la 57enne che sabato sera, a Nuvolento, paese dell'Est Bresciano, ha ucciso con sei coltellate alla gola il marito Romano Fagoni, 60enne, morto prima dell'arrivo dei soccorritori. Ad ammazzarlo il fendente che gli ha reciso la carotide.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, chiamati dal figlio 15enne della coppia che ha assistito ad ogni drammatico attimo, il gesto è stato l'epilogo di una lite in famiglia durante la quale la vittima, impugnando un coltellino, avrebbe in qualche modo minacciato di usarlo se moglie e figlio non avessero smesso di criticarlo. Solo a gennaio aveva avuto un infarto e i parenti gli avevano suggerito uno stile di vita più sano, senza alcol e fumo.



Romano Fagoni avrebbe spinto la moglie che già impugnava un coltello da cucina e che ha reagito, colpendo sei volte alla gola il marito, come confermato dall'autopsia eseguita su disposizione del pubblico ministero Flavio Mastrototaro. Il pm sta scavando nella vita della coppia, sposata dagli anni '90 e che oltre al 15enne ha anche un'altra figlia, già maggiorenne, che vive da sola in provincia e che avrebbe lasciato la famiglia di origine proprio per contrasti con il padre, ritenuto burbero e poco comprensivo.

I due figli in queste drammatiche ore si sono schierati dalla parte della madre, molto conosciuta a Nuvolento, dove era attiva in parrocchia. «Siamo sconvolti. Non ci aspettavamo una cosa del genere» commenta la gente del paese. «Erano stati a cena venerdì sera e sono sembrati una coppia serena» ha raccontato un ristoratore della zona.



Sconvolta anche la famiglia di Romano Fagoni, con l'anziana madre che vive al piano inferiore rispetto all'abitazione teatro dell'omicidio. La donna è gravemente malata e veniva accudita ogni giorno anche dalla nuora che ora si trova in carcere e che ha cambiato difensore, affidandosi ad un legale nominato di fiducia. «Raffaella ci ha sempre aiutati. Litigavano ogni tanto, ma come tutte le coppie. Siamo sotto choc» ha spiegato la sorella di Romano Fagoni. La famiglia dell'uomo aspetta il via libera dalla magistratura per organizzare il funerale, mentre i figli della coppia sono insieme. Il ragazzino, sotto choc, è stato accolto in casa dalla sorella più grande.

