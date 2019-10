Arrivano armati di martello, spaccano la vetrina e rubano due orologi di lusso dal valore complessivo di 70mila euro. A Milano, in via Cesare Battisti, due uomini hanno derubato una gioielleria. Il proprietario alla vista dei due soggetti armati, per paura, si è rifugiato nel retrobottega. Sul posto la polizia, che indaga su quanto accaduto. Il tutto è avvenuto in pieno giorno: il rapinatore solo coperto con un cappello.

Mercoledì 23 Ottobre 2019, 17:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA