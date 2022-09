Rogoredo, guasto in stazione: 400 pendolari bloccati sul Regionale Trenord, vigili del fuoco per liberarli

Disagi alla circolazione ferroviaria, sul nodo di Milano, per un problema tecnico alla linea elettrica nella stazione di Milano Rogoredo. Poco prima delle 18.30, il convoglio 24161 di Trenord Saronno-Lodi è rimasto bloccato appena dopo la banchina. Per far scendere i passeggeri è stato necessario l'intervento di vigili del fuoco e polizia ferroviaria, mentre i tecnici di Rfi sono al lavoro per risolvere il problema. I convogli in transito sono stati fatti passare sugli altri binari della stazione, con ritardi fino ad un'ora per alcuni convogli.

GUASTO ALLA STAZIONE ROGOREDO, PASSEGGERI BLOCCATI SU TRENO

Sono circa quattrocento i passeggeri rimasti bloccati a bordo del convoglio Trenord 24161 per un guasto alla linea elettrica nella stazione di Milano Rogoredo. Lo rendono noto i vigili del fuoco, che si stanno occupando dell'evacuazione del treno. Non si segnalano feriti. Le operazioni, informano ancora i vigili del fuoco, sono ancora in corso. Sul posto sono presenti anche alcune ambulanze del servizio sanitario e la polizia ferroviaria.

Simpatica seratina alla stazione di #locatetriulzi per guasto alla linea elettrica nella stazione di Rogoredo. Zanzare e sconforto generale. La vita da pendolare offre emozioni indescrivibili. #trenord pic.twitter.com/Cheqv1Xy7G — Elena Borsa (@elenaborsa) September 13, 2022

Ultimo aggiornamento: Martedì 13 Settembre 2022, 21:27

