Rogo indomabile nell’ex zuccherificio di Casei Gerola: tonnellate di rifiuti in fiamme da ore

Maxi incendio quasi indomabile nei depositi dell’ex zuccherificio di Casei Gerola, nell’Oltrepò Pavese.. A bruciare sono tonnellate di rifiuti che sono stoccati in un capannone. Le prime fiamme alba di oggi, venerdì 20 maggio, poi una colonna di fumo denso e fiamme difficili da spegnere: sono al lavoro da oltre 10 ore decine di squadre di vigili del fuoco che stanno tentando di domare le fiamme che stanno distruggendo uno stabile intero e il tetto è ormai completamente crollato. Fortunatamente non si registrano feriti e persone coinvolte.

CAUSA FORSE DOLOSA Stando alla prima ricostruzione, l’edificio non è abbandonato ed è utilizzato per lo stoccaggio di rifiuti di vario tipo, tra cui vetro e lattine, da una ditta operante nel settore dello smaltimento. Ancora da chiarire le cause del rogo: potrebbe essere stato causato da un corto circuito interno, ma non si esclude l’origine dolosa.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 20 Maggio 2022, 20:18

