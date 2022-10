Robinho condannato per stupro, l'Italia chiede l'estradizione al Brasile

Robinho deve scontare la pena in Italia. Il ministero della Giustizia ha inoltrato al Brasile la richiesta di estradizione per l’ex attaccante del Milan, condannato in via definitiva assieme a un amico a 9 anni per violenza sessuale di gruppo su una 23enne albanese, che nel 2013 subì abusi in un locale.

Robson de Souza Santos, 38 anni e quattro stagioni in rossonero tra il 2010 e il 2014, con l’amico e altri quattro risultati irreperibili, secondo le indagini avrebbero fatto bere la ragazza fino al punto da renderla incosciente e il gruppo l’avrebbe violentata a turno, senza che lei potesse opporsi, in un guardaroba di un locale della movida, dove lei festeggiava il compleanno. È molto probabile che i due non siano consegnati perché la Costituzione brasiliana non consente l’estradizione dei propri cittadini.

Ultimo aggiornamento: Martedì 4 Ottobre 2022, 18:54

