Baranzate, Rita Trevisan scomparsa da 13 giorni: ecco le ultime immagini che la ritraggono

Da tredici giorni è scomparsa Rita Trevisan, 85 anni, di Baranzate, in provincia di Milano. Le ultime immagini della donna sono quelle della telecamera di sorveglianza di una farmacia e del circuito interno della sua abitazione (v. A dare l'allarme per la scomparsa della donna, nota anche con il suo cognome da coniugata (Zara), è stata la famiglia. Di Rita Trevisan non si sa più nulla da domenica 4 febbraio, quando la donna è uscita di casa per andare a trovare un parente a Bollate, ma lì non è mai arrivata. Il figlio si è accorto della scomparsa il giorno successivo, quando ha fatto denuncia ai carabinieri.

Il comando provinciale dell'Arma ha diffuso un breve video che ritrae l'anziana alle ore 16:01 del 4 febbraio in via Milano a Bollate, zona compatibile con il tragitto che avrebbe percorso dalla propria abitazione verso quella della parente. "Per informazioni in caso di avvistamento è possibile contattare il numero di emergenza 112", è il messaggio alla cittadinanza.

Ultimo aggiornamento: Sabato 17 Febbraio 2024, 10:08

