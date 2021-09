Rissa in strada nel milanese: muore un 22enne accoltellato al torace, grave un sedicenne

Rissa mortale nel milanese. Un ragazzo di 22 anni è morto questa notte a seguito delle ferite riportate in una rissa per strada, tra diversi giovani. A Pessano con Borgano, nel Milanese, i carabinieri e il 118 sono intervenuti questa notte per soccorrere due ragazzi, entrambi italiani.

Leggi anche > Roma, incidente mortale sul lungoteverer: morto un ragazzo di 22 anni

Nella notte, sono stati soccorsi due giovani. Un 16enne è stato trasportato all'Ospedale di Melzo con ferite alla testa, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. Per il 22enne, invece, la corsa all'ospedale di Monza non è servita. Le ferite di arma da taglio al torace erano troppo gravi e il ragazzo è stato dichiarato morto dopo poco.

In corso i rilievi e gli accertamenti della S.I.S., il nucleo investigativo dei carabinieri, per ricostruire la vicenda e cercare di rintracciare le persone coinvolte nella violenta rissa che ha portato alla morte del ragazzo.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Settembre 2021, 10:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA