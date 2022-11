Diabolik fa sessant'anni: la festa a sorpresa a Milano in Rinascente

Nella notte di Clerville una figura si muove furtiva, la lama del suo coltello balugina nel buio, lanciato con crudele precisione contro un bersaglio umano. Poi, i diamanti brillano per terra finché la nera figura del ladro inafferrabile non li fa suoi. Era il 1° novembre 1962 quando il Re del terrore (titolo del primo album) fece la sua comparsa in edicola a Milano e dintorni in forma di fumetto. Il personaggio nasce da un’idea di Angela Giussani che, con la sorella Luciana, dirige la casa editrice Astorina. Le due fanno diventare Diabolik, con l’eterna fidanzata e sodale Eva e l’ostinato e sfortunato ispettore Ginko sempre sulle sue tracce, fumetto di culto non solo in Italia ma in tutto il mondo.

Diabolik festeggia il suo compleanno nella città che gli ha dato i natali e sbarca nella centralissima Rinascente. Lo store di piazza Duomo a Milano si unisce alla casa editrice Astorina organizzando una serie di iniziative, a partire dalle vetrine a tema e anche un pop-up di prodotti realizzati in serie limitata. E domani alle 20... accade qualcosa di speciale davanti allo store.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 2 Novembre 2022, 21:10

