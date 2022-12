Milano, rider investito dalla minicar pirata sulla pista ciclabile: «Lo ha fatto di proposito»

di Redazione Web

Lo scorso 29 novembre un rider è stato investito da una minicar mentre si trovava sulla pista ciclabile di corso Venezia a Milano. E, secondo quanto affermato dal legale, non si sarebbe trattato di un incidente. «Chi era al volante ha volutamente puntato il giovane e, dopo averlo buttato a terra, è fuggito. Sporgeremo denuncia alle forze dell'ordine per tentato omicidio», ha spiegato Luigi Vitali, il legale del 28enne nigeriano che stava lavorando.

Leggi anche > Villasanta, messaggio choc sulla tessera elettorale: «Ho ammazzato un uomo, vi dico dove è sepolto». Si cerca il cadavere

Auto pirata

Il pirata della strada ha travolto Influence, il rider di 28 anni che attorno alle 23:30 si stava dirigendo, sulla pista ciclabile, verso corso Buenos Aires. L'auto poi è fuggita a grande velocità, lasciando l'uomo a terra ferito. Il giovane è stato poi soccorso e trasportato in ospedale dove è stato operato per una «frattura biossea» perché l'osso della gamba si è rotto in due punti. Ora sta affrontando la convalescenza in una struttura gestita da Fondazione Progetto Arca.

«Non ce lo spieghiamo»

«Perché è stato investito? Non ce lo spieghiamo. Il mio cliente mi ha raccontato che la minicar gli si è avvicinata. Poi l'autista gli avrebbe detto qualcosa, che lui non ha capito. Infine la minicar si è allontanata ma è tornata indietro per investirlo», conclude l'avvocato.

Rider investito, la minicar pirata lo travolge sulla pista ciclabile. Il legale: «Lo ha fatto di proposito» https://t.co/WbMYEREtXe — Leggo (@leggoit) December 12, 2022

Ultimo aggiornamento: Lunedì 12 Dicembre 2022, 21:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA