Richiedente asilo trova portafogli con oltre mille euro e lo riconsegna a un pensionato: l'uomo reagisce così

Ha trovato un portafogli con oltre mille euro al suo interno, 1.325 euro per la precisione, poi si è presentato ai carabinieri e lo ha riconsegnato all'uomo che lo aveva perso. Protagonista di questo bel gesto è un richiedente asilo politico del Mali di 23 anni che ha fatto felice un pensionato di 71 anni che aveva smarrito il portafogli a Cesate, nel Milanese. Per riconoscenza il legittimo proprietario gli ha consegnato 100 euro.



Il fatto è accaduto ieri, con l'anziano si è presentato alla stazione dei carabinieri per denunciare lo smarrimento del portafogli e, mentre era negli uffici della caserma, si è presentato l'extracomunitario con la sorpresa. Il giovane ha detto di averlo trovato in strada. Ultimo aggiornamento: 13:39