Ricetta QuBì, con “Carrello Sospeso” raccolti fondi per 70 mila euro

i numeri dicono che sono stati 483 (con offerte tra 20 e 40 euro) i cittadini che hanno risposto all’appello diper riempire gli scaffali dell’Emporio della Solidarietà della Caritas Ambrosiana a Lambrate. In altri termini, è stato ampiamente superato il traguardo minimo di raccolta e – dopo il contributo di QuBì che ha raddoppiato la cifra finale e grazie alla donazione diretta di generi alimentari da parte di Coop Lombardia – sono stati raccolti fondi per 67.281 euro che hanno riempito 1.121 carrelli della spesa.con generi elimentari e prodotti per bambini. In seguito, saranno comunque Ricetta QuBì e Caritas Ambrosiana a provvedere alla fornitura. L’operazione è stata completata anche grazie alle donazioni raccolte in occasione del concerto di Paolo Jannacci alla Balera dell’Ortica (“Concerto con Enzo”).: la raccolta fondi prosegue per il prossimo obiettivo in programma, l’apertura di un nuovo minimarket solidale nel quartiere di Niguarda.