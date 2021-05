Scomparso prima della prova del pranzo di nozze, trovata l'auto con portafogli e giubbotto

È uscito di casa il giorno prima del pranzo di prova delle nozze, e di lui non ci sono più notizie. Riccardo Giuliani, 35 anni, è scomparso da Busto Arsizio (Varese) lo scorso 25 aprile: ieri a Como è stata trovata la sua auto, che conteneva al suo interno il suo portafogli e il giubbotto. La denuncia della famiglia, presentata ai carabinieri di Legnano (Milano) dove risiedono i genitori, ha dato il via alle operazioni di ricerca.

Leggi anche > L'appello a “Chi l'ha visto”. Il padre: «Ti stiamo aspettando, torna presto»

Giuliani, di professione operaio manutentore, doveva sposarsi il prossimo 29 maggio: è uscito ed è sparito senza lasciare alcun messaggio alla fidanzata, ai genitori o ad un amico. Alla guida della sua auto, una Tiguan bianca, avrebbe anche ignorato un posto di blocco delle forze di Polizia. Il giovane ha guidato in direzione Milano, poi verso Como, dove alcune telecamere di videosorveglianza hanno immortalato la sua auto, poi più nulla.

«Chiediamo a chi lo ha visto quella sera di contattarci o se qualcuno vede la sua macchina, una Volkswagen Tiguan di colore bianco targata EM309KE, di avvisare le forze dell’ordine - ha detto il padre Gianni a Chi l'ha visto - Riccardo ha anche bisogno di un farmaco salvavita che è stato trovato a casa, da dove non manca nulla. Non ci spieghiamo questa sparizione, non aveva motivi ed era tranquillo». «Sappi che ti aspettiamo torna presto».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 14 Maggio 2021, 14:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA