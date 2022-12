Rho, zio e nipote trovati morti in casa: avevano 43 e 17 anni. «Intossicati col monossido di carbonio»

Zio e nipote morti per l'inalazione del monossido di carbonio a Rho, in provincia di Milano. Le vittime sono sue egiziani di 43 e 17 anni. I corpi senza vita sono stati trovati nell'appartamento dove vivevano, al primo piano di una palazzina in via Ticino.

Cosa è successo

Ad avvertire i soccorritori è stata la moglie del 43enne morto, che per prima ha visto i corpi inermi sul pavimento. Nella stanza accanto c'era un braciere ancora acceso, riporta MilanoToday. Un fatto che lascia pensare che a ucciderli sia stato il monossido di carbonio. Inutile l'intervento dei medici del 118. Quando sono arrivati, i due egiziani erano già morti. I rilievi del caso sono stati effettuati dai vigili del fuoco e dagli agenti del commissariato.

