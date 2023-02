Remira Market: Reuse&Ravana per rimettere in circolo oggetti e abbigliamento usati

Abiti, borse, scarpe, giubbotti, accessori, ma anche tanta oggettistica vintage, creazioni artigianali e collezionismo: Remira Market, il mercatino vintage che sostiene la consapevolezza legata alla salvaguardia dell’ambiente e ad uno stile di vita eco-compatibile, è questo e molto altro. Arricchito da momenti culturali, live performances e workshop sulla sostenibilità, si pone l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico verso uno stile di vita più sostenibile e consapevole, con la volontà di creare una comunità inclusiva, creando inclusione e legami con persone che abbracciano gli stessi valori. Un format che sostiene le piccole realtà e dà visibilità a progetti creativi fatti con amore.

Sostenibilità, inclusione, consapevolezza e riciclo sono le parole chiave che caratterizzano e contraddistinguono Remira Market, che ha luogo ogni seconda e quarta domenica del mese a Milano e ogni primo weekend del mese a Parma.

Un format unico nel suo genere che invita a rovistare tra le bancarelle e soprattutto a rimettere in circolo oggetti e abbigliamento usati dando loro nuova vita.

Il prossimo appuntamento del mese è previsto per domenica 26 febbraio presso il Tempio del Futuro Perduto di Milano, dalle ore 10:30 al tramonto.

REUSE & RAVANA!

Il nome Remira deriva dal termine “rimirare”, cioè riguardare alle cose sotto un’altra luce per ridare loro valore e una nuova vita. Quindi l’idea di riusare, riguardare, riciclare. L’idea di mettersi a cercare qualcosa di unico e particolare. Anche il motto REUSE & RAVANA riprende questo concetto che esorta a rovistare tra le bancarelle e soprattutto a rimettere in circolo oggetti e abbigliamento second-hand a cui restituire valore. A ciò si aggiunge una forte componente di economia circolare. Infatti l’obiettivo è proprio quello di dare vita nuova a tutto ciò di cui le persone vogliono liberarsi ma che possono essere invece utili a qualcun altro, salvaguardando l’ambiente e diffondendo uno stile di vita ecocompatibile e consapevole.

WORKSHOP: COME REALIZZARE UNA SAPONETTA INFELTRITA PER UNO SCRUB HOMEMADE E UNA SCELTA ECO-SOSTENIBILE

Come secondo appuntamento di questo nuovo anno, Remira Market ospita un workshop, tenuto da Cristina Pisicchio, fondatrice di PiantallariaLab, su come realizzare una saponetta infeltrita: si compone di un sapone artigianale e naturale sul quale viene infeltrito uno strato di pura lana cardata, diventando a tutti gli effetti simile ad una spugna. Con l’utilizzo, la saponetta si riduce e la lana si infeltrisce ulteriormente e grazie alla sua leggera ruvidezza e alla lanolina contenuta avrà un effetto gentle scrub che, con una delicata esfoliazione, è in grado di rimuovere le cellule morte di viso, mani e corpo.

Il sapone al suo interno si consuma molto lentamente e dura più a lungo rendendola così ecosostenibile. Il sacchetto di feltro che rimarrà una volta consumato il sapone, può essere riempito di lavanda o altre erbe aromatiche, con delle gocce di olio essenziale si può utilizzare come deodorante per ambienti o riporlo all'interno di cassetti o armadi. Il corso avrà una durata di 2 ore e si terrà nelle seguenti fasce orarie: mattino 11:00-13:00, pomeriggio 15:00-17:00 al costo di 25€.

Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Febbraio 2023, 18:40

