Lombardia, sul del 4% i biglietti e gli abbonamenti Trenord

Simona Romanò Il caro-treni post ferie è servito. Brutta notizia per i pendolari che viaggiano sui convogli Trenord perché, appena rientrati dalle vacanze, devono già fare i conti con le corse più salate per colpa, dicono da Regione Lombardia, «dell’adeguamento Istat»: da venerdì, infatti, il costo di biglietti e abbonamenti ferroviari è aumentato del 4,01%. Lo ha deliberato Palazzo Lombardia approvando l’aggiornamento delle tariffe del trasporto pubblico di sua pertinenza per il 2023. Nessun ritocco, invece, dal Comune per Atm: «Abbiamo già dato», aveva già precisato il sindaco Giuseppe Sala, ricordando che il ticket di metrò e tram è passato, il 9 gennaio, da 2 a 2,20 euro. Anzi, Palazzo Marino ha stabilito «uno sconto del 50% per pacchetti di almeno 2500 ticket per muoversi in città durante grandi e venti e congressi così da limitare l’uso del mezzo privato»

INFLAZIONE

«L’adeguamento annuale delle tariffe è un atto dovuto per una norma regionale che chiede di “seguire” dell’inflazione», commenta l’assessore regionale ai Trasporti, Franco Lucente. Il ritocco 2023 deriva dalla media di due indici Istat: quello dei trasporti e quello generale per famiglie, impiegati e operai, che ha generato una percentuale del 6,41%. Tuttavia, si considera il soddisfacimento di quattro parametri di qualità: pulizia, regolarità, frequenza e puntualità del servizio offerto.

MAPPA RINCARI

Da Trenord sottolineano che «il rincaro non riguarda il listino Stibm», ovvero le tariffe “treno+metro”, ma i ticket integrati “Io viaggio in Lombardia”, “Io viaggio in provincia” e “Treno in città”. Ecco alcuni esempi di aumenti: il ticket della tratta ferroviaria Milano-Varese è passato da 6,4 a 6,56 euro; l’abbonamento mensile da 98 e 101.9; il biglietto Milano-Como da 5 a 5,2 euro, da 84 a 87,36 l’abbonamento.

COMUNE VS REGIONE

L’assessore alla Mobilità, Arianna Censi ha ribadito che «il costo del trasporto pubblico, a Milano, non si tocca». No agli aumenti Atm, perché «le attuali condizioni economiche e sociali ci chiedono di non caricare altri costi sui milanesi». Non solo: «Il trasporto pubblico è principale anche per il contrasto ai cambiamenti climatici», aggiunge. Ma la Regione, secondo Censi, «ha capito male il concetto, perché taglia ogni anno i fondi e impone gli adeguamenti, obbligando i Comuni a farsene carico, o ad aumentare i prezzi per pareggiare i bilanci». Palazzo Marino, proprio per scongiurare il balzello, intende coprire con risorse proprie i circa 8 milioni di euro che entrerebbero nelle casse di Atm con un eventuale adeguamento Istat. riproduzione riservata ®

