Lombardia, le vaccinazioni agli under 18 slittano al 23 agosto. Moratti: «Mancano le forniture»

«Slittano al 23 agosto i vaccini per i giovanissimi, dai 12 ai 18 anni». Lo ha annunciato l’assessore al Welfare Letizia Moratti. I possibili nuovi appuntamenti sono già sul portale di Poste, mentre gli slot per le prime dosi previsti per fine luglio e inizio agosto sono saltati «per la mancanza delle forniture». La notizia nell’aria da una settimana è ora confermata, con i più giovani che troveranno posto solo a ridosso della ripresa scolastica. Ad oggi, gli under 19 lombardi che hanno ricevuto la prima dose sono 746.702 (16,14%); la seconda, 136.023 (2.94%). Ad agosto la situazione si sbloccherà, perché la Lombardia sarà “inondata” «da un milione di dosi, di cui il 60% Pfizer e il 40 Moderna». Intanto, si guarda ai contagi di ieri sempre favorevoli alla ripresa : una sola vittima nelle ultime 24 ore e tasso di positività in leggera risalita allo 0,5% (sabato era 0,3). A fronte di 25.866 tamponi processati i nuovi contagiati sono 131, di cui 50 a Milano. Un ricoverato in meno nelle rianimazioni e meno 13 negli altri reparti, dove i pazienti Covid sono 195, sotto la soglia dei 200.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 5 Luglio 2021, 06:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA