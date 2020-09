Lombardia, la Regione inserisce lo smart working per combattere l'inquinamento

L’emergenza Covid ricalibra la lotta contro lo smog. Slitta a gennaio lo stop ai diesel più inquinanti, ma arriva l’invito, dopo quattro giorni consecutivi di superamento del limite di 50 microgrammi per centimetro cubo di Pm 10, alle aziende a incrementare lo smart working. È scritto nero su bianco nel protocollo Aria sottoscritto dalla Regione.

MISURE ANTISMOG Da domani, quindi, e fino al 31 marzo 2021, inizia la conta dei giorni di polveri sottili fuorilegge: le misure temporanee contro l’inquinamento non cambiano nell’era Covid. Nonostante la riduzione della capienza massima (80%) di passeggeri trasportabili su tram e metrò, così da garantire le distanze anti-contagio, le macchine più inquinanti potranno essere fermate (dalle 7,30 alle 19,30 dal lunedì al venerdì) qualora la cappa di veleni renderà l’aria irrespirabile per i polmoni dei milanesi.

STOP DIESEL Slitta invece a gennaio 2021 la limitazione alla circolazione dei veicoli Euro 4 diesel senza filtro anti particolato, che era in programma per il 1° ottobre 2020. Lo ha confermato l’assessore regionale all’Ambiente Raffaele Cattaneo: «Abbiamo cercato di trovare un punto di sintesi tra la situazione di particolare crisi economica-sociale nella quale ci troviamo a causa dell’emergenza Covid e la necessità di tutela dell’ambiente e della salute proseguendo il percorso di miglioramento della qualità dell’aria». Il fermo dei motori Euro 4 diesel si aggiungerà allo stop già diventato permanente negli stessi orari ai motori Euro O (diesel e benzina) 1 e 2 e 3 diesel.

MOVE-IN Novità anche sul fronte della scatola nera che registra i dati di circolazione dei veicoli: dopo la sperimentazione dello scorso anno va a regime il progetto a cui quest’anno possono aderire anche i veicoli Euro 4 diesel con il limite chilometrico pari a 10.000 chilometri le auto e i furgoni e 12000 chilometri per il trasporto merci.

AMBULANTI Per la categoria è stato esteso al 28 febbraio 2021 il termine per aderire a Move-in così da ottenere agevolazioni valide fino al 27 febbraio 2024. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 30 Settembre 2020, 06:25

