Lombardia, dal 1° settembre "ritocco" a treni e bus regionali: +4%

di Simona Romanò

Caro-treni e autobus regionali alle porte. Brutta notizia per i pendolari che usano treni e sui bus regionali, perché al rientro dalle vacanze le corse saranno più salate: dal primo settembre il costo dei biglietti e degli abbonamenti ferroviari aumenterà del 4,01%, mentre per i titoli di viaggio delle linee autobus il rincaro sarà del 4,81%. Lo ha deciso la Lombardia, approvando l’adeguamento delle tariffe del trasporto pubblico di sua pertinenza per il 2023. Nessun ritocco, invece, per quanto riguarda Atm: «Abbiamo già dato», aveva precisato il sindaco Giuseppe Sala, ricordando che il ticket di metrò e tram è passato, dal 9 gennaio, da 2 a 2,20 euro.

TRENI «L’adeguamento annuale delle tariffe è un atto dovuto che ci impone il regolamento regionale», commenta l’assessore regionale ai Trasporti, Franco Lucente. Un ritocco che deriva dalla media di due diversi indici Istat: quello dei trasporti e l’indice generale per famiglie, impiegati ed operai, che ha generato una percentuale del 6,41%. Tuttavia, si considera il soddisfacimento di quattro parametri di qualità: pulizia, regolarità, frequenza e puntualità del servizio offerto. Quindi, «l’aumento sarà del 4,01% e del 4,81%». E proprio a fronte del rincaro, «l’impegno della Regione deve essere sempre più mirato a fornire un servizio efficiente, puntuale e rispondente alle esigenze dei viaggiatori», aggiunge Lucente.

MAPPA RINCARI Alcuni esempi dei rincari: il ticket della tratta ferroviaria Milano-Varese passerà da 6,4 a 6,56 euro; l’abbonamento mensile da 98 e 101.9; il biglietto della Milano-Como da 5 a 5,2 euro, da 84 a 87,36 l’abbonamento; della Milano-Bergamo da 5,8 a 6,03, mentre l’abbonamento da 84 a 87,37 euro. Il biglietto dell’autobus Pavia-Codogno da 5,6 a 5,87 euro; della tratta Brescia-Cremona da 5,8 a 6,08 euro.

POLEMICHE Per il capogruppo del M5S in Regione, Nicola Di Marco, «i pendolari sono cornuti e mazziati»: «Di fronte al pessimo servizio, il centrodestra decide di infliggere l’ennesimo colpo al portafoglio di lavoratori e studenti». Non ci sta nemmeno il Pd con il suo capogruppo Pierfrancesco Majorino: «È sbagliato soprattutto visto le difficoltà delle famiglie, vessate dall’inflazione». E sui social, alle pagine dei comitati pendolari, fioccano i commenti: «Pare uno scherzo», scrive un’utente. «Che vergogna, e il mio treno è ancora in ritardo», aggiunge un altro viaggiatore.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Luglio 2023, 06:00

