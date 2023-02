Lombardia, giunta Fontana: grandi manovre per gli assessorati. È sfida tra Bertolaso e Maccari

di Simona Romanò

Simona Romanò essere riconfermati i leghisti Guido Guidesi, Claudia Terzi e Davide Caparini. È dato quasi certo, invece, Romano La Russa (FdI), come vicepresidente con il ritorno alla Sicurezza. Il risiko per gli assessorati della nuova giunta della Lombardia è legato alla casella pesante della poltrona della Sanità, che gestisce oltre 23 miliardi. L’intenzione ribadita dal neo riconfermato presidente Attilio Fontana è di riconfermare il tecnico Bertolaso: l’ex capo della Protezione Civile è appunto considerato in quota Fontana e piace sia a Lega sia a Forza Italia. Se Fratelli d’Italia accettassero Bertolaso rinunciando al deputato (farmacista) Carlo Maccari il primo nodo si scioglierebbe e suddivisione delle poltrone potrebbe essere più semplice. Le caselle ambite da FdI, oltre al Welfare, sono Trasporti, Ambiente, Bilancio, Territorio e Turismo (alcune delle quali erano occupate dalla Lega). Dove, in pole position per far parte della nuova squadra, ci sono Marco Alparone, Barbara Mazzali e Franco Lucente, mentre potrebbe fare il bis Lara Magoni. I papabili in Forza Italia per un assessorato sono Simona Tironi, magari all’Agricoltura, Fabrizio Figini e Gianluca Comazzi, già capogruppo in Consiglio regionale e recordman di preferenze. La Lega vorrebbe riconfermare Davide Caparini (era al Bilancio), Claudia Terzi (era ai Trasporti) e Guido Guidesi (era allo Sviluppo economico), anche con deleghe diverse. E promuovere qualcuno fra Massimo Sertori, Alessandro Fermi, Fabio Rolfi ed Elena Lucchini. La casella della Cultura potrebbe andare al professor Stefano Zecchi (nella lista di FdI, ma non eletto) e attrae l’idea di nominare Vittorio Sgarbi. Il sottosegretario alla Cultura eletto nella lista Noi Moderati-Rinascimento Sgarbi a Milano aveva assicurato che si sarebbe dimesso, ma ora ha frenato. Le trattative interne alla coalizione stanno entrando nel vivo.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Febbraio 2023, 07:40

