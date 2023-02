Regionali Lombardia, quasi 8 milioni gli aventi diritto al voto: la sfida tra 4 candidati. Affluenza 8,9% in calo

di Redazione web

Regionali, Lombardia chiamata al voto con quasi 8 milioni di lombardi che potranno votare per eleggere il presidente della Regione e gli 80 consiglieri fino alle 23 di oggi e domani dalle 7 alle 15. Quattro i candidati in corsa: il governatore uscente Attilio Fontana, sostenuto dal centrodestra, il candidato del centrosinistra e M5S Pierfrancesco Majorino, Letizia Moratti, candidata civica sostenuta dal Terzo Polo, e Mara Ghidorzi di Unione popolare.

Regionali Lazio e Lombardia, affluenza alle 12 al 8,9%: calo rispetto al 19,7% delle precedenti elezioni

Precedenti votazioni

Nel 2018 Fontana sfiorò il 50% dei voti superando di venti punti il candidato del centrosinistra Giorgio Gori (29,1%) mentre Dario Violi del M5s si fermò al 17,4%, con un'affluenza del 73%. Il partito più votato fu la Lega con il 29,6% e 28 consiglieri, seguito dal Pd con il 19,2% e 15 consiglieri, mentre Fratelli d'Italia ottenne il 3,6% e 3 consiglieri. È possibile il voto disgiunto e si possono indicare due preferenze a candidati di sesso diverso.Primi dati affluenza, alle 12 l'8,9% alle urne: in calo rispetto al 19,7%.

Dati affluenza

Quando sono noti i dati relativi a oltre il 50% (1.011) dei 1.882 comuni al voto per le regionali di Lombardia e Lazio, l'affluenza alle ore 12 è all'8,9% (era stata del 19,76% alle precedenti omologhe). Lo rende noto il sito del Viminale. In Lombardia (837 comuni su 1.504) l'affluenza è del 9,23% (nel 2018 alla stessa ora e con lo stesso numero di comuni aveva votato il 20,73%) Nel Lazio (174 comuni su 378) è del 7,61% (16,24%) Nel 2018 si votò in una sola giornata, mentre quest'anno i seggi saranno aperti anche domani, dalle 7 alle 15, mentre questa sera chiuderanno alle 23.

Ultimo aggiornamento: Domenica 12 Febbraio 2023, 12:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA