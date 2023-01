Regionali, Majorino (centrosinistra) presenta la sua lista civica: «Una grande squadra per il cambiamento»

di Greta Posca

Gente comune, professionisti, medici, attivisti. Un mix di personalità e professioni per i 60 componenti della lista civica che unisce associazionismo e terzo settore di Pierfrancesco Majorino, candidato del centrosinistra e Cinque Stelle che sfida il presidente uscente del centrodestra Attilio Fontana e l’ex assessora Welfare Letizia Moratti, appoggiata dal Terzo Polo, nella corsa alla poltrona del Pirellone per le regionali del 12 e 13 febbraio. La lista è stata presentata al circolo di via De Amicis «cuore della storia dei socialisti» perché «le storie hanno radici» ha spiegato il candidato governatore. «Sono orgoglioso di rappresentare una grande squadra che si mette a disposizione» ha aggiunto, convinto che la sfida ora sia fra lui e il presidente uscente Attilio Fontana, ovvero una sfida fra «conservatorismo e cambiamento». Mancano 40 giorni alle urne: i tempi stringono. Scuola, ambiente, mobilità, politiche del lavoro, sviluppo, sanità i temi sul piatto. Soprattutto guardando a quest’ultima ecco che tra i nomi più famosi della lista Majorino presidente. Patto civico (un cerchio blu con dentro la cartina della Lombardia e la scritta) uno è di certo quello di Fabrizio Pregliasco, virologo e direttore dell’Irccs Galeazzi. Ovvero una istituzione privata. È lui stesso a spiegare che «in Lombardia tutta la rete sanitaria è di grande qualità, ma ci sono grandi discontinuità tra chi ha più e chi meno disponibilità economica o meno conoscenza di quello che può offrire la sanità nella Regione». E ha ammesso di ambire alla poltrona del Welfare. Tra i candidati anche Luca Paladini, dei Sentinelli che si battono per i diritti civili. E poi la vicesindaca della città metropolitana di Milano Michela Palestra, e l’ex co-presidente dei Verdi europei Monica Frassoni.E ancora il consigliere di +Europa Michele Usuelli, che ha deciso di candidarsi con Majorino (a Milano, Brescia e Bergamo), Lucy Menendez, leader della comunità peruviana; il medico di pronto soccorso di Gallarate Leonardo Tommasello. E ancora Alice Ambrosini, di Possibile, disabile che vive nelle case Aler, Barbara Bonvicini, ex presidente dei Radicali ora presidente di ‘Meglio legalè associazione per la legalizzazione della Cannabis. E ancora Alessandro Macchi di Volt, lo psicologo Mauro Grimoldi, l’assessore di Bergamo Loredana Poli.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Gennaio 2023, 06:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA