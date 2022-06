Lombardia, Calenda lancia Cottarelli per la Regione: «Il candidato perfetto»

Si accende il totocandidature per le regionali lombarde del 2023. «C'è un nome che è perfetto per tenere insieme un campo riformista e progressista che si chiama Carlo Cottarelli, non si perda tempo con le primarie». Così Carlo Calenda, leader di Azione e Libertà, reduce dal buon esito alle amministrative, fissa il prossimo obiettivo. Ieri, a Milano per l'inaugurazione della nuova sede del partito, in via Garofalo, l'ex ministro allo Sviluppo Economico ha indicato nella figura dell'economista Cottarelli il suo prescelto: il volto che potrebbe sfidare il candidato di centrodestra (sempre più vicina la conferma di Attilio Fontana pronto alla corsa per il bis).

Calenda ha poi spiegato che, a quanto gli risulta, «Cottarelli al momento sarebbe disposto a candidarsi»: «ha lavorato per noi al programma per l'Italia», quindi, «se Enrico Letta vuole fare veramente un'alleanza la facciamo in Lombardia, dove il M5S non c'è più». Però, «se si mettono a dire no non decidiamo, c'è Pierfrancesco Majorino o c'è mia zia... e si deve perdere tempo con delle finte primarie, allora noi facciamo altro». Ed è proprio l'eurodeputato del Pd, Pierfrancesco Majorino, a sottolineare: «Bene le parole di Calenda. Serve un'alleanza ampia. Mi auguro che, senza perdersi in strane polemiche, sostenga con determinazione tutti i candidati di centrosinistra in Lombardia».

In serata, la dichiarazione di Carlo Cottarelli: «Sono lusingato che si pensi a me, però io continuo a fare mio lavoro e nessuno mi ha ancora contattato in proposito».

