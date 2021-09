Red Bull Wake the City: la Darsena di Milano si trasforma nel paradiso del wakeboard

L’attesa sta per finire. Il conto alla rovescia per Red Bull Wake the City è ormai agli sgoccioli: l’evento è previsto per sabato 4 settembre nella suggestiva cornice della Darsena di Milano, che per l’occasione verrà trasformata in un’arena per il wakeboard. Il programma della giornata inizierà alle ore 12 con l’apertura degli ingressi: dalle ore 14.30 si entrerà poi nel vivo della competizione con le qualifiche, a cui seguiranno rispettivamente quarti di finali (ore 16) e semifinali (ore 18).

Dalle ore 19 sono invece previste le finali: i vincitori verranno premiati alle ore 20. Il wakeboard, sport nato dalla fusione dello sci nautico e lo snowboard, è considerato ormai in tutto il mondo una disciplina ricca di adrenalina e passione. Per l’evento in Darsena Red Bull ha deciso di cambiare il format tradizionale di gara: i rider non si sfideranno più individualmente, ma a coppie.

La giuria dovrà così tener presente, oltre alla qualità dell’esecuzione dei trick, anche della sincronia dei movimenti con il compagno di squadra. La competizione vedrà partecipare 12 coppie maschili e 8 femminili, con atleti provenienti da tutto il mondo. Il gruppo dei partecipanti sarà guidato da Massimiliano Piffaretti, campione del mondo a Cancun nel 2015.

Per l’occasione il campione italiano inaugurerà il nuovo scarpone RXT 2022, caratterizzato da un design innovativo e da ampie finestre che garantiscono una maggiore mobilità e risparmio di peso. Oltre a Piffaretti, saranno presenti atleti del calibro di: Pedro Caldas (Bra), Jules Charraud (Fra), Felix Georgii (Ger), Dominik Guhrs (Ger) e Dominik Hernel (AUT). I presupposti per regalare un’esperienza emozionante nel cuore di Milano ci sono tutti.

L’evento è prodotto da AADV Entertainment, agenzia leader nel live entertainment specializzata nell’ideazione e nella produzione di format inediti ed eventi per i brand. Diversi i brand prestigiosi che saranno partner di Red Bull Wake the City: BFGoodrich, OPPO Italia, FTP Industrial, Oakley, Hyperice, PopWhale e Decathlon. L’evento è patrocinato dal Comune di Milano.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Settembre 2021, 13:53

