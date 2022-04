Milano, successo per la finale del Red Bull Paper Wings: incoronati i vincitori italiani della gara di lancio di aerei di carta

Passato e presente si fondono per un eccellente risultato. E' quanto successo al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano, dove è si svolta con grande successo la finale nazionale del Red Bull Paper Wings, il più grande campionato mondiale di lancio di aeroplani di carta. Il luogo è stato scelto per omaggiare uno dei più grandi geni della storia, da sempre affascinato dall’ambiziosa sfida di far volare l’uomo. I vincitori sono due ragazzi vent'enni: Alessandro Zimello e Federico Mutinelli.





In Italia si sono disputate 7 tappe di qualificazione: Padova, Torino, Pozzuoli, Modena, Bologna, Roma e Salerno. Per ogni città si è qualificato un pilota per ognuna delle 2 categorie, “Distance” e “AirTime”. Le regole prevedevano che ogni studente fosse dotato di un foglio di carta A4 e che gli aerei potessero essere modificati solo con la piegatura. La sfida consisteva quindi nel trovare i migliori disegni e tecniche aerodinamiche.

I vincitori - Alessandro Zimello, 20 nato a Padova ma studente di Vicenza in ingegneria aerospaziale, ha vinto la categoria AirTime, la sfida dove bisogna tenere gli aerei in volo il maggior tempo possibile: ha fatto registrare l’ottimo tempo di 7.23 secondi. «Dopo aver lanciato per primo non ero molto convinto del mio tempo, la stanza era piccola e ho capito di aver bisogno di un lancio più leggero per ottenere un buon risultato» dice Alessandro. «È stata una vittoria inaspettata e per questo sono davvero felice». Federico Mutinelli, 23 anni originario di Verona e studente di ingegneria meccanica a Padova, ha invece vinto la categoria “Distance”, dove l’obiettivo è lanciare l’aereo il più lontano possibile: uno spettacolare lancio di ben 31,63 metri. «Mi sono davvero divertito - afferma Federico –. Ora guardo verso maggio, sapendo che ho già ottenuto un risultato fantastico: il mio obiettivo è superarmi ancora».

A premiare i due vincitori c’era un Ambassador d’eccezione: Dario Costa. L’atleta aerobatico della famiglia Red Bull ha da poco compiuto l’incredibile impresa di decollare (e planare) in un tunnel che gli è valsa ben 5 Guinness World Record.

La finale si svolgerà nel leggendario Hangar-7 di Salisburgo il 13-14 maggio in Austria.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Aprile 2022, 20:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA