Red Bull Half Court 2021: a Milano vincono i “Teamup” nel torneo maschile e le “TesteDiNailon” in quello femminile

La terza tappa di Red Bull Half Court, torneo internazionale di basket 3 contro 3 che vede confrontarsi i migliori streetballers del mondo, si è disputata a Milano sabato 17 luglio, al Playground Snipes Gattamelata in zona Portello. In campo maschile hanno vinto i “Teamup”, formati da Francesco Doddi, Thomas Aguzzoli, Simone Aromando e Giacomo lavacchielli che hanno sconfitto in finale i “Penguins”, mentre in campo femminile le “TesteDiNailon”, composte da Sara Moro, Milica Micovic, Camilla Tandoi e Paola Contu, hanno prevalso sulle “Libidine Telli”.

Le squadre finaliste del torneo maschile e di quello femminile saranno a Roma il 31 luglio per la finale nazionale, che si giocherà sul riqualificato campo dello Scalo S. Lorenzo, dove si era già svolta la data di apertura. “Giocare un 3x3 in un contesto simile è stata una sensazione fantastica. Abbiamo respirato un po’ di normalità e ritrovato volti noti con cui confrontarsi e mettersi alla prova. Il livello era decisamente alto, non vediamo l’ora di andare a Roma per la finale.” ha dichiarato Paola Contu della squadra vincitrice. La quarta e ultima tappa di qualificazione è in programma a Treviso, sabato 24 luglio, sul campo H-Farm. Le due squadre, una maschile e l’altra femminile, vincitrici della Finale Nazionale di Roma voleranno in Russia il prossimo 4 settembre per la Finale Mondiale. Qui affronteranno gli altri team finalisti provenienti da oltre 20 paesi per provare a laurearsi campioni di Red Bull Half Court 2021.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 19 Luglio 2021, 16:10

