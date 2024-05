Red Bull Dance Your Style 2024, al Circolo Magnolia di Milano la prima tappa di qualifica

di Redazione web

Stile, improvvisazione e tanta energia: si accendono i riflettori sulla nuova edizione del Red Bull Dance Your Style 2024, l'evento di street dance dal format unico ed esclusivo, che offre ai ballerini la possibilità di esprimersi attraverso il proprio personale stile: dall'Hip Hop all’House, dal Locking al Popping, dal Waacking al Vogueing.

Il 4 maggio dalle ore 19, presso il Circolo Magnolia di Milano, avrà luogo la prima tappa di qualifica, rivolta a performer provenienti da tutta Italia che si sfideranno in battle 1vs1 a eliminazione diretta e dove tutti gli stili della street dance saranno protagonisti. In palio un ambitissimo premio: i 4 migliori performer potranno infatti accedere alla Finale Nazionale del Red Bull Dance Your Style 2024! A scaldare il pubblico, Alessandro Giardinetti in arte Teddy, host dell’evento e Hip Hop & House dancer, mentre la musica su cui si esibiranno i ballerini in gara sarà selezionata da DJ AKE, songwriter e produttore musicale che ha preso parte ad alcuni degli eventi internazionali più rinomati del panorama della street dance.

Gli esperti giudici Tony Flower, Sheba e Mario avranno il compito di selezionare i 4 performer che andranno a comporre la rosa dei 16 ballerini che si sfiderà in battle 1vs1 alla Finale Nazionale del Red Bull Dance Your Style, in programma il 20 luglio nel suggestivo Belvedere delle Maschere di Viareggio.

Il ballerino di popping, torinese classe 1996, ha lasciato il pubblico a bocca aperta grazie alla sua capacità di coinvolgere e fondere spettacolarità, fluidità di movimento e adattamento alle diverse tracce musicali, partecipando anche alla World Final a Francoforte. Il vincitore del Red Bull Dance Your Style, oltre ad essere decretato campione nazionale, avrà la possibilità di rappresentare l’Italia alla World Final, in programma il 9 novembre 2024 a Mumbai, in India.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Maggio 2024, 18:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA