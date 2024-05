Red Bull Can You Make It?, il via al Politecnico di Milano: ci sarà anche il pilota di Formula Uno, Yuki Tsunoda

di Redazione web

Red Bull Can You Make It? sta per tornare e si può cerchiare in rosso la data del 21 maggio quando, per una settimana, le squadre partecipanti a questo incredibile contest di viaggio, provenienti da oltre 60 Paesi, dovranno attraversare l’Europa potendo contare solamente su lattine di Red Bull come moneta di scambio. L’Italia sarà ancora protagonista di questo evento unico, perché uno dei cinque starting point del contest, che terminerà il 28 maggio, sarà allestito al Politecnico di Milano.

Le altre quattro città da cui partiranno i team selezionati sono Amsterdam, Barcellona, Budapest e Copenaghen: il traguardo finale per i team in gara, composti da 3 partecipanti e provenienti da tutto il mondo, è posizionato a Berlino. Un’esperienza incredibile in cui serviranno preparazione fisica, spirito di adattamento e creatività per poter superare le tante prove a cui saranno sottoposti i componenti dei team: sprovvisti di soldi, carte di credito e telefoni personali, dovranno infatti scambiare le lattine di Red Bull con ciò di cui avranno bisogno di volta in volta.

L’originale moneta di scambio, rappresentata dall’energy drink, servirà sia per aspetti basilari come cibo, trasporti e pernottamenti, sia per affrontare sfide avventurose che metteranno a dura prova i partecipanti. Dopo la partenza dalle cinque città, ogni team potrà scegliere il proprio percorso per arrivare a Berlino, ma dovendo rispettare il passaggio nei check point dove avverranno sfide imprevedibili che potrebbero coinvolgere atleti Red Bull oppure essere incentrate su esperienze collegate alla cultura locale del luogo. Queste sfide saranno fondamentali per la vittoria finale perché verranno assegnati dei punti e la classifica finale, che decreterà la squadra vincitrice, sarà collegata alla quantità di punti accumulata lungo il viaggio e non sulla capacità di arrivare per primi a Berlino. Sono 13 i team italiani selezionati da ogni parte dello Stivale per partecipare alla gara, che per loro prenderà il via dagli starting point di Amsterdam, Budapest, Barcellona e Copenaghen. Il 21 maggio dal Politecnico di Milano partiranno per quest’incredibile avventura non solo 60 team internazionali, ma anche un team di creator e un team di ScuolaZoo.

Ad augurare loro buon viaggio e buona fortuna un ospite d’eccezione: il pilota giapponese di Visa Cash App RB F1 Team, Yuki Tsunoda.

Per ogni ulteriore informazione visitare ilsito www.redbullcanyoumakeit.com

