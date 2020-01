Razzismo sul bus. Cede il posto all'anziana: «Non lo voglio, sei nera»

Venerdì 31 Gennaio 2020, 16:40

Ancora un caso disugliitaliani. Stavolta è accaduto a Lecco. Binta, una donna senegalese di 32 anni arrivata in Italia cinque anni fa, ha gentilmente ceduto il posto sull'autobus ad un'anziana signora, che per tutta risposta le ha detto: «Sei nera, non voglio il tuo posto». La notizia è stata riportata dal Corriere della Sera.«Ho preso l’autobus in stazione aper tornare a casa. Il pullman era pieno di studenti. Sono riuscita a sedermi. Poi è salita una signora anziana. I sedili erano tutti occupati, anche perché su alcuni i ragazzi avevano appoggiato piedi e zaini. Mi è sembrato naturale alzarmi e chiedere alla vecchietta di mettersi al mio posto. Mi ha risposto: no, sei una nera. Non sapevo più cosa fare, nessuno ha detto nulla. Sono stata in silenzio. A casa, ma poi ho pensato che non è grave, va bene così», ha raccontato Binta.Binta è una moglie e unadi tre figli piccoli e frequenta i corsi di italiano del Cpia, il centro provinciale per l’istruzione degli adulti, dove si possono sostenere gli esami di cittadinanza. Nel suo corso, non è l'unica ad esser stata discriminata per il colore della sua pelle., 23enne della Nuova Guinea, ha raccontato al Corriere: «È successo anche a me. La stessa identica cosa. Sono soprattutto gliad essere diffidenti. Ma nella nostra cultura è impensabile lasciare una persona più grande di te in piedi quando tu sei seduto».A seguito dello spiacevole episodio, tanti cittadini stranieri in Italia, anch'essi vittime di razzismo, hanno manifestatoa Binta.