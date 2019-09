Girano video in moto con il rapper e sparano a salve: denunciate quattro persone

Domenica scorsa a Milano la Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà quattro persone, di cui due 20enni, uno di 23 anni e uno di 25, per procurato allarme ed esplosione di colpi.



Gli agenti del Commissariato Comasina, durante l’attività di controllo del territorio, sono intervenuti in via Pasta e Grisi a seguito di alcune chiamate giunte alla Centrale Operativa in merito alla segnalazione di alcune persone che stavano esplodendo dei colpi d’arma da fuoco. L’equipaggio intervenuto ha accertato la presenza di 24 soggetti, tra cui alcuni minorenni, e la presenza di persone a bordo di due moto che sfrecciavano su una ruota, mentre uno dei soggetti, coperto con il passamontagna, ha esploso due colpi d’arma da fuoco a salve. I poliziotti hanno sottoposto a un controllo tutte le 24 persone presenti e hanno appurato che quattro di esse stavano girando un filmato per un rapper.



Gli agenti hanno sequestrato le due moto in quanto sprovviste di assicurazione e sequestrato la pistola priva del tappo rosso unitamente ai proiettili. Le quattro persone sono state denunciate in stato di libertà per procurato allarme ed esplosione in pubblico. Martedì 3 Settembre 2019, 15:22

