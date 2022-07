Rapisce figlia e fugge in Montenegro: ricercato padre 28enne

Mercoledì scorso si era offerto di portare la figlia in piscina, a Verona, ma la sera non è tornato e ora la madre della piccola lo accusa: «ha rapito mia figlia e l'ha portata in Montenegro». La vicenda, riportata dal Corriere della Sera edizione Brescia, è avvenuta a Montichiari (Brescia) dove Kristina vive da anni. La donna aveva chiuso da tempo la relazione con il 28enne sloveno padre della bambina, fino a mercoledì scorso quando lui si è presentato chiedendo di passare qualche ora con la figlia.

L'uomo, che a quanto pare vive in Montenegro, è scappato con la bambina di otto mesi lasciando a Montichiari anche i documenti della piccola. Ed è questo un passaggio ancora da chiarire della vicenda: come ha fatto a oltrepassare la frontiera senza la documentazione necessaria e con una bimba così piccola in auto? Kristina, supportata dalla sua famiglia, ha presentato una denuncia ai carabinieri di Desenzano e ora toccherà alla Procura di Brescia adottare tutte le misure necessarie per rintracciare la bambina. Secondo quanto raccontato dalla madre, la piccola dovrebbe trovarsi nella cittadina di Bar, in Montenegro, insieme al padre.

L'ex compagno ha inviato anche un video alla 24enne, mostrandole la piccola in auto subito dopo aver varcato il confine del Paese dei Balcani. La donna ha avuto una relazione di circa due anni con il 28enne sloveno, un rapporto che sarebbe stato caratterizzato da violenze e minacce, fino al rapimento della figlia.

