Da Napoli a Milano per rapinare orologi preziosi: in manette due trasfertisti

Due pregiudicati di 41 e 45 anni sono stati fermati, a Milano, dalla Polizia, in quanto accusati di aver rapinato una donna del proprio orologio di valore in modo così violento da procurarle la frattura di un polso. I due rapinatori, già con precedenti per gli stessi reati, lo scorso 17 novembre avrebbero realizzato il colpo in piazzale Dateo quando, dopo aver individuato una 56enne su un'auto, l'avrebbero affiancata su uno scooter mettendo in atto la 'tecnica dello specchietto', portandola a sporgere fuori dall'auto il braccio sinistro su cui portava un orologio di lusso del valore di circa 40mila euro, strappandoglielo.

La vittima, a seguito della colluttazione, ha riportato una frattura del polso giudicata guaribile in 35 giorni. Le indagini della Squadra Mobile hanno consentito al pm di emettere un fermo a carico dei due indagati che si sono sottratti alla cattura per diversi giorni e poi si sono presentati alla Polizia il 3 e il 7 dicembre a Napoli.

Ultimo aggiornamento: Martedì 13 Dicembre 2022, 16:19

