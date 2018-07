un ragazzo di 29 anni, camerunense, è stato trovato morto all'interno della propria stanza: il suo cadavere era in avanzato stato di decomposizione. Il corpo Giallo in uno studentato di via Corridoni 22 , in pieno centro a Milano, dove, camerunense, è stato trovato morto all'interno della propria stanza: il suo cadavere era in avanzato stato di decomposizione. Il corpo





Coppia avvelenata a Salisbury: «Indaga l'antiterrorismo». L'Inghilterra teme un altro caso Skripal è stato trovato intorno alle 9 dalla donna delle pulizie della struttura, che si occupa del piano ogni due settimane: il ritrovamento è stato parecchio ritardato perché il camerunense non aveva compagni di stanza.

Il magistrato di turno ha disposto l'autopsia per chiarire i motivi del decesso, ma gli investigatori ritengono che possa trattarsi di una morte per cause naturali: al momento del ritrovamento il giovane era sdraiato a terra. Nessuno dei vicini di stanza si è accorto della sua sparizione e neppure della puzza che proveniva dall'alloggio. Sono in corso le pratiche per avvertire i famigliari del 29enne.



Uno degli ospiti dello studentato ha detto di averlo visto 15 giorni fa, ma non è detto che la morte corrisponda a quel periodo: il caldo degli ultimi giorni potrebbe infatti aver accelerato il processo di decomposizione del suo cadavere, che non presenta segni evidenti di violenza, secondo quanto accertato inizialmente dal medico legale giunto sul posto.